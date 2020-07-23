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Кадыров уточнил, когда и где сфотографировался с двумя пулемётами

, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров уточнил, когда и где сфотографировался с двумя пулемётами
Рамзан Кадыров, фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился по поводу своей фотографией с двумя пулемётами, которая заинтересовала общественность.  По словам Кадырова, многие задавались вопросом о законности хранения оружия.

Глава Чечни ответил так: "Это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции". Он написал пост в соцсети "Вконтакте" и уточнил, что сам он "военный человек", поэтому периодически проверяет, "как личный состав следит за правилами содержания оружия". "Если интерес к этой фотографии остается, то она запечатлена именно в момент одной из таких проверок", - пишет Кадыров. Он призвал не переживать и не волноваться, так как "оружие законное". 

Еще глава Чечни рассказал, что вчера ему позвонил Владимир Путин и зачитал Указ о присвоении воинского звания генерал-майора.

ИЧ

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