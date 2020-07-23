Собянин: На бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 записались 50 тыс москвичей

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23 июля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На прохождение бесплатного тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на данный момент записались порядка 50 тысяч москвичей. Такую цифру в разговоре с представителями СМИ назвал Сергей Собянин, мэр российской столицы.

Градоначальник, выступивший некоторое время назад в эфире телеканала «Россия 24», добавил, что около 20 тысяч человек прошли тест.

«Я бы не cказал, что это ажиотажный спрос, но записи идут, москвичи интересуются этой услугой, она, конечно, очень важная, хотя бы для собственного успокоения», - прокомментировал озвученную им статистику Сергей Собянин.

Бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19, организованное на базе московских поликлиник, стартовало 16 июля. Горожанам, которые хотят пройти исследование, необходимо иметь московский полис ОМС. Также нужно предварительно зарегистрироваться.

Ранее в четверг сообщалось, что в столице заготовили свыше тонны плазмы с антителами к коронавирусу. Соответствующую информацию журналистам предоставила московский депутат Ольга Шарапова.