Депутат МГД Ольга Шарапова: столица заготовила свыше тонны плазмы с антителами к COVID-19

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23 июля 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Более тонны плазмы с антителами против коронавируса заготовлено в Москве, рассказала журналистам депутат Мосгордумы, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

По её словам, донорами стали более 1800 человек, перенёсших COVID-19. При этом более 200 из них стали плазму повторно.

Ольга Шарапова рассказала, что дозы от одного донора хватает для помощи двум-трём пациентам.

«На данный момент уже более 500 человек, получивших такую терапию, успешно вылечились и были выписаны из больниц», - отметила Ольга Шарапова.

Как отметила депутат МГД «первые же результаты переливания плазмы с антителами к коронавирусу показали, что оно снижает вероятность оказаться в реанимации на 60% у среднетяжёлых пациентов, а также на 20% увеличивает шанс выздоровления у тяжёлых больных».

Ольга Шарапова поблагодарила всех доноров, которые сдали кровь и помогли сотням других больных победить вирус, подчеркнув что на сегодняшний день в Москве создан значительный запас плазмы, и это внушает уверенность в том, что врачи смогут помочь всем нуждающимся.

«Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, перенёсший коронавирус. У него не должно быть противопоказаний к донорству, хронических и инфекционных заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С. В день сдачи крови необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС или его номер, а также медицинское заключение о перенесенной инфекции COVID-19 и результаты дополнительных исследований. Московским правительством донорам установлены стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей за 600 мл плазмы», - напомнила Ольга Шарапова.

Ольга Шарапова также рассказала, что записаться на сдачу плазмы теперь можно с помощью приложения «Моя Москва» в разделе «Медицина». Затем нужно будет ответить на вопросы операторов кол-центра, которые также проверят, действительно ли человек переболел коронавирусной инфекцией, и после этого запишут его на удобное время в одно из медицинских учреждений, где принимают плазму.

«Плазма с антителами будет применяться в протоколе лечения COVID-19 до появления вакцины. Этот метод активно начали применять и медики в регионах, - подчеркнула депутат.

Напомним, в Москве забор донорской крови проводится в Центре крови имени О.К. Гаврилова, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больнице № 52 и городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского.

Сейчас способ переливания плазмы заболевших рассматривается скорее как экспериментальный.

Ранее сообщалось, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью.