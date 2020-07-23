Путин пошутил над ошибшимся на 100 миллиардов топ-менеджером «Газпром нефти»

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23 июля 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

На церемонии запуска нового комплекса на Московском НПЗ глава «Газпром нефти» Александр Дюков оценил расходы на модернизацию предприятия сначала в 250 млрд, а потом в 350 млрд руб. Владимир Путин отреагировал на это шуткой.

Сначала сам президент отметил, что в Московский НПЗ планируется вложить 350 млрд рублей до 2025 года. "Модернизация завода стоимостью более 250 млрд рублей", - сказал потом Александр Дюков, сразу же извинившись и уточнив, что сумма на самом деле более 350 млрд рублей.

"Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, решили добавить сразу сотенку, нет?" — спросил глава государства. Дюков же ответил, что сумма действительно составляет 350 миллиардов, 215 из которых уже инвестированы.

Принадлежащий "Газпром нефти" Московский нефтеперерабатывающий завод — основной поставщик топлива для столичного региона, обеспечивающий, как сообщается на сайте компании, 40% его потребностей. Модернизация НПЗ ведется с 2011 года.