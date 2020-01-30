Путин пошутил, отвечая Силуанову на призыв

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания совета по развитию местного самоуправления рассмешил чиновников, сделав ремарку во время доклада министра финансов Антона Силуанова.
"Как сказал Виктор Борисович Кидяев, надо беречь каждый рубль. Вот я с этим полностью согласен", - заявил министр, что вызвало смех у участников встречи. "Кто бы сомневался", - отметил с улыбкой президент России.
Отметим, глава министерства финансов Антон Силуанов в этот момент говорил о финансировании грантов на выстраивание системы управления на уровне регионов и муниципалитетов: "Приоритет - реализация нацпроектов".
Ранее Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление в интернете. Генпрокуратуре РФ совместно с Роскомнадзором при участии ВС РФ предстоит анализ правоприменительной и судебной практики.
Путин рассмешил участников совещание ответом Силуанову.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 30, 2020
Силуанов: «Надо беречь каждый рубль. Я с этим полностью согласен»
Путин: «Кто бы сомневался» pic.twitter.com/V8sWpyN9SY