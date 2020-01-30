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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Путин пошутил, отвечая Силуанову на призыв "беречь каждый рубль"

, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Путин пошутил, отвечая Силуанову на призыв
Президент России Владимир Путин, фото: President of Russia _ via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания совета по развитию местного самоуправления рассмешил чиновников, сделав ремарку во время доклада министра финансов Антона Силуанова.

"Как сказал Виктор Борисович Кидяев, надо беречь каждый рубль. Вот я с этим полностью согласен", - заявил министр, что вызвало смех у участников встречи. "Кто бы сомневался", - отметил с улыбкой президент России.

Отметим, глава министерства финансов Антон Силуанов в этот момент говорил о финансировании грантов на выстраивание системы управления на уровне регионов и муниципалитетов: "Приоритет - реализация нацпроектов".

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АС

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