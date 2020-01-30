Путин пошутил, отвечая Силуанову на призыв

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30 января 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: President of Russia _ via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания совета по развитию местного самоуправления рассмешил чиновников, сделав ремарку во время доклада министра финансов Антона Силуанова.

"Как сказал Виктор Борисович Кидяев, надо беречь каждый рубль. Вот я с этим полностью согласен", - заявил министр, что вызвало смех у участников встречи. "Кто бы сомневался", - отметил с улыбкой президент России.

Отметим, глава министерства финансов Антон Силуанов в этот момент говорил о финансировании грантов на выстраивание системы управления на уровне регионов и муниципалитетов: "Приоритет - реализация нацпроектов".

Ранее Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление в интернете. Генпрокуратуре РФ совместно с Роскомнадзором при участии ВС РФ предстоит анализ правоприменительной и судебной практики.







Путин рассмешил участников совещание ответом Силуанову.



Силуанов: «Надо беречь каждый рубль. Я с этим полностью согласен»



Путин: «Кто бы сомневался» pic.twitter.com/V8sWpyN9SY — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 30, 2020