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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление в интернете

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление в интернете
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление. Такое поручение он дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Генеральной прокуратуре РФ совместно с Роскомнадзором при участии Верховного Суда РФ предстоит проанализировать правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденным в связи с распространением в интернете информации, порочащей честь или достоинство гражданина.

Кроме этого, ведомствам необходимо представить предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере.

Ранее сообщалось, что президент России поддержал идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан. Он предложил подумать, «как это отрегулировать в нормативной базе». Его поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ДВа

//картина дня

Общество

Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление в интернете

Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление в интернете

Такое поручение он дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Генпрокуратуре РФ совместно с Роскомнадзором при участии ВС РФ предстоит проанализировать правоприменительную и судебную практику.

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