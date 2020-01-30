Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление в интернете

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30 января 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление. Такое поручение он дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Генеральной прокуратуре РФ совместно с Роскомнадзором при участии Верховного Суда РФ предстоит проанализировать правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденным в связи с распространением в интернете информации, порочащей честь или достоинство гражданина.

Кроме этого, ведомствам необходимо представить предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере.

Ранее сообщалось, что президент России поддержал идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан. Он предложил подумать, «как это отрегулировать в нормативной базе». Его поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.