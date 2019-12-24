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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Спикер Совфеда заявила, что чиновников за хамство нужно "гнать в шею"

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Спикер Совфеда заявила, что чиновников за хамство нужно
Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что госслужащих, которые допустили оскорбление граждан, следует незамедлительно увольнять. По мнению политика, действующих мер достаточно.

Матвиенко убеждена, что вводить какие-либо дополнительные нормы в законы об ответственности за это не следует.

По мнению спикера Совета Федерации, необходимо применять уже существующие регламенты и законы, которые запрещают оскорбительное поведение чиновников. Валентина Матвиенко уточнила, что позволивших себе хамство государственных служащих надо "гнать в шею".

ЕТ

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