Спикер Совфеда заявила, что чиновников за хамство нужно

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24 декабря 2019, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что госслужащих, которые допустили оскорбление граждан, следует незамедлительно увольнять. По мнению политика, действующих мер достаточно.

Матвиенко убеждена, что вводить какие-либо дополнительные нормы в законы об ответственности за это не следует.

По мнению спикера Совета Федерации, необходимо применять уже существующие регламенты и законы, которые запрещают оскорбительное поведение чиновников. Валентина Матвиенко уточнила, что позволивших себе хамство государственных служащих надо "гнать в шею".