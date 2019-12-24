Спикер Совфеда заявила, что чиновников за хамство нужно

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что госслужащих, которые допустили оскорбление граждан, следует незамедлительно увольнять. По мнению политика, действующих мер достаточно.
Матвиенко убеждена, что вводить какие-либо дополнительные нормы в законы об ответственности за это не следует.
По мнению спикера Совета Федерации, необходимо применять уже существующие регламенты и законы, которые запрещают оскорбительное поведение чиновников. Валентина Матвиенко уточнила, что позволивших себе хамство государственных служащих надо "гнать в шею".