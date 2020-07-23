Матвиенко советует воздерживаться от поверхностных оценок дела Сафронова

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Валентина Матвиенко, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает воздержаться от "поверхностных оценок" дела журналиста Ивана Сафронова. Она отметила, что решение по предъявленным ему обвинениям может принять только суд.

"Служба внешней разведки заявила определенно, четко и ясно - это все-таки серьезная, согласитесь, структура - что его задержание никакого отношения не имеет к его журналистской деятельности", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Матвиенко обратила внимание, что как законодатель не имеет "права давать какие-то правовые оценки, иначе это будет расцениваться как давление на следствие". Обвинения, предъявленные Сфронову, настолько серьезны, что "нельзя давать какие-то поверхностные оценки, давайте дождемся (решения суда)", - подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не Кремль решает, «содержать человека под стражей или выпускать», поскольку это находится только в компетенции суда.