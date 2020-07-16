Песков заявил, что мнение Кремля не влияет на меру пресечения Сафронову

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16 июля 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не Кремль решает, «содержать человека под стражей или выпускать», поскольку это находится только в компетенции суда.

Он также подчеркнул, что мнение Кремля не может повлиять на меру пресечения, избранную судом в отношении журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

«В данном случае совершенно не важно, что считают в Кремле», – сказал Песков, отметив, что вопрос о мере пресечения Сафронову не является делом Кремля.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября.