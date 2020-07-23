Полковник КГБ в отставке рассказал о том, как Горбачеву в Риге удалось избежать покушения

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23 июля 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 1987 году лидер СССР Михаил Горбачев с супругой посетили Латвию. На заре перестройки одобрение Прибалтикой курса перемен было очень важно.

Как встретили Михаила Сергеевича в Латвии? Чем занималась его супруга в эти дни? Как удалось избежать покушения на главу СССР? И почему Леонид Ильич Брежнев не хотел приезжать в Ригу? Об этом «Аргументам недели» рассказал полковник КГБ Латвийской ССР в отставке.

Подробности можно узнать в эксклюзивном интервью шеф-редактора балтийского бюро АН Татьяны Тимуки.