Полковник КГБ в отставке рассказал о том, как Горбачеву в Риге удалось избежать покушения
23 июля 2020, 16:01[ «Аргументы Недели» ]
В 1987 году лидер СССР Михаил Горбачев с супругой посетили Латвию. На заре перестройки одобрение Прибалтикой курса перемен было очень важно.
Как встретили Михаила Сергеевича в Латвии? Чем занималась его супруга в эти дни? Как удалось избежать покушения на главу СССР? И почему Леонид Ильич Брежнев не хотел приезжать в Ригу? Об этом «Аргументам недели» рассказал полковник КГБ Латвийской ССР в отставке.
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