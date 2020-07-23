Полковник КГБ ЛССР в отставке: Михаила Горбачева очень хорошо принимали в Латвии

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23 июля 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Михаил Горбачев и Раиса Максимовна, фото соцсети

Сегодня мало кто помнит, что на заре перестройки лидер СССР Михаил Горбачев с супругой несколько дней провели в Латвии. Цель – убедить местное общество в необходимости продолжить курс перестройки социализма. Как проходил приезд Михаила Горбачева в Латвии? Что приобрела в личное пользование Раиса Максимовна? Специально для «Аргументы Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке.

-Михаил Горбачев был в Латвии с официальным визитом?

-Да, разумеется. Приезжал он с супругой. Это было в 1987 году, в феврале. Официально цель визита звучала так: популяризация идей перестройки. Михаил Сергеевич хотел лично посмотреть, что и как «есть» в Латвии. Например, в СССР не было кооперативов, а в Латвии они существовали всегда. Достаточно вспомнить такое месте, как Адажи, где сегодня расположены солдаты НАТО. Это был развитой колхоз, который чуть ли не торговал с иностранными фирмами. И это было в СССР. Латвия всегда было иной, чем другие республики СССР. Более продвинутой. Я так бы сказал. Начиналась перестройка и «одобрение» Прибалтики было важно.

-И как принимали Михаила Сергеевича?

-Очень хорошо. Вы поймите, что это был первый визит человека такого уровня после Никиты Хрущева. Леонид Брежнев так и не сподобился приехать в Прибалтику. Конечно, Горбачева встречали серьезно. Нет, не с щедростью, например, Узбекистана, но элегантно и учтиво. Согласно прибалтийскому менталитету.

-Кстати, а почему Леонид Ильич Брежнев не был в Латвии?

-Советская система работала так, что приезды в республики не предусматривались. Все решалось в Москве.

-И что посетил в Латвии Михаил Сергеевич?

-Прежде всего он возложил цветы к памятнику Ленина. Посетил музей красных стрелков, общался с людьми. Да, с людьми на улице. Но больше всего Михаилу Сергеевичу и Раисе Максимовне понравилась агрофирма в Адажи. Он даже сказал, что всем «советским колхозам следует стремиться к тому, что есть в Адажи». Кстати, на тот момент председателем этого колхоза был некий Албертс Каулс, который позже стал советником Горбачева по вопросам сельского хозяйства.

- А чем занималась Раиса Максимовна в Латвии?

-Официально у нее была культурная программа. Она посещала музеи, разные достопримечательности, детские дома, школы и т.д. Но есть один момент… Раиса Максимовна хотела купить (и купила) несколько картин латвийского художника. На тот момент интерес к творчеству латвийских художников был огромный. Это началось с японцев, которые скупали картины с пейзажем моря, чаек и т.д. Был такой уникальный художник Эдуард Калныньш… Его картины что-то нереальное: море уходит в небо и невозможно это «разграничить». И все это на картине. Раиса Максимовна купила несколько картин.

-Как латвийцы принимали и Раису Максимовну?

-Вполне хорошо. Она понравилась латвийцам. Я не знаю, что и как говорят в других республиках о ее приезде, но тут она понравилась: элегантна, сдержанна. Немного правда чувствовалась в ней «боярыня», но это, думаю, черта российского менталитета. Все было достойно. Немного «напрягало» то, что Михаил Сергеевич много говорил, но это его стиль. И все это понимали. Но могу сказать, что Горбачев не был «первым» лицом в поезде по Латвии. Все организовал Александр Яковлев. Он же был архитектором перестройки. И другой человек… Александр Никонов. Он академик, советник Горбачева. Кстати, он родился в местечке Абране, в Латвии. Как «прощупать» настроение латвийцев эти люди знали хорошо.

-Ходили слухи, что машину Михаила Сергеевича хотели взорвать в Риге. Это правда?

-Сумасшедших людей всегда было предостаточно. Да, имел место такой факт. В день отъезда четы Горбачевых в полицию (тогда милиция) позвонил некий мужчина и сказал, что когда лидер СССР будет проезжать по улице Горького ( ныне Валдемара, центр Риги), то его машину подорвут. Все, конечно, проверялось. Решили пустить первую ложную колонну, а машину Горбачева отправили по другому пути. Все обошлось. Напряжение, конечно, было огромное у сотрудников органов, милиции, службы безопасности.

- И каковы были результаты перемен в Латвии после приезда Горбачева?

-Латвия восприняла этот визит, как «разрешение» к переменам. Буквально после приезда Михаила Сергеевича в Латвию, нашлись те, кто открыто вышел к памятнику Свободы и почтил память депортированных латышей в Сибирь. Многие высокопоставленные лица, которые общались с Горбачевым получили еще более выгодные места. Что произошло? Советская империя развалилась. Латвия шла к свободе и независимости. И получила независимость.

-Благодарю.