В Госдуме считают, что трудовое законодательство обязано учитывать реалии XXI века
23 июля 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]
Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил об актуальности законопроекта, призванного регулировать в Трудовом кодексе форматы дистанционной и удаленной работы.
По словам парламентария, мы живем в 21 веке, когда перед обществом открываются все новые вызовы, и никто не может исключить вероятность повторения или возникновения иных проявлений, которые будут стимулировать использование новых форм взаимоотношений работников и работодателей.
«Детально прописать в Трудовом кодексе весь ситуационный массив и учесть мельчайшие нюансы невозможно. Но необходимо как минимум рамочно их предусмотреть, обрисовать, а в дальнейшем эти детали уже раскрывать в трудовом договоре или в локальном правовом акте. Считаю, это уже ближайшая перспектива трудовых отношений», – заявил Нилов.
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