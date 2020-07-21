В Госдуме прошел первое чтение законопроект об удаленной работе

Инициатива уточняет понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной, а также упрощает процедуру перевода сотрудников на временный дистанционный формат.
Кроме этого, законопроект усиливает защиту тех, кто трудится удаленно – им гарантируется время офлайн, когда сотрудники вправе не выходить на связь с работодателем, говорится в пояснительной записке.
В действующей редакции уволить с удаленной работы можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором. При такой широкой трактовке основаниями нередко становятся производственная необходимость или просто решение гендиректора.
В случае принятия предложенных поправок уволить дистанционного работника можно будет только основаниям, закрепленным в нормах Трудового кодекса.
Сообщается, что на сегодняшний день законопроект поддерживают все стороны социального партнерства.