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В Госдуме прошел первое чтение законопроект об удаленной работе

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме прошел первое чтение законопроект об удаленной работе
Фото: pixabay.com

Инициатива уточняет понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной, а также упрощает процедуру перевода сотрудников на временный дистанционный формат.

Кроме этого, законопроект усиливает защиту тех, кто трудится удаленно – им гарантируется время офлайн, когда сотрудники вправе не выходить на связь с работодателем, говорится в пояснительной записке.

В действующей редакции уволить с удаленной работы можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором. При такой широкой трактовке основаниями нередко становятся производственная необходимость или просто решение гендиректора.

В случае принятия предложенных поправок уволить дистанционного работника можно будет только основаниям, закрепленным в нормах Трудового кодекса.

Сообщается, что на сегодняшний день законопроект поддерживают все стороны социального партнерства.

ДВа

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