В Госдуме прошел первое чтение законопроект об удаленной работе

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Инициатива уточняет понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной, а также упрощает процедуру перевода сотрудников на временный дистанционный формат.

Кроме этого, законопроект усиливает защиту тех, кто трудится удаленно – им гарантируется время офлайн, когда сотрудники вправе не выходить на связь с работодателем, говорится в пояснительной записке.

В действующей редакции уволить с удаленной работы можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором. При такой широкой трактовке основаниями нередко становятся производственная необходимость или просто решение гендиректора.

В случае принятия предложенных поправок уволить дистанционного работника можно будет только основаниям, закрепленным в нормах Трудового кодекса.

Сообщается, что на сегодняшний день законопроект поддерживают все стороны социального партнерства.