Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мишустин дал прогноз по удаленной работе в стране

, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мишустин дал прогноз по удаленной работе в стране
работа из дома, pixabay.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в среду, 8 июля, дал прогноз по удаленной работе в стране.  Весной число россиян, работающих вне офисов, увеличилось почти в пять раз.

По мнению Михаила Мишустина, многие граждане РФ продолжат работать в удаленном режиме даже после победы над эпидемией COVID-19. Премьер отметил, что пандемия существенно повлияла на образ жизни сотен миллионов граждан, а также частных компаний и государственных учреждений.

Мишустин добавил, что самоизоляция сделала людей крайне зависимыми от цифрового мира.

ЕТ

В мире

Предсказана полная экономическая блокада России Западом в случае присоединения ЛДНР

Предсказана полная экономическая блокада России Западом в случае присоединения ЛДНР

Присоединение к Российской Федерации самопровозглашенных ДНР и ЛНР привело бы к негативным международным последствиям для Москвы. С соответствующим прогнозом выступил политический эксперт Сергей Станкевич.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью