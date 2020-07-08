Мишустин дал прогноз по удаленной работе в стране

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8 июля 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

работа из дома, pixabay.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в среду, 8 июля, дал прогноз по удаленной работе в стране. Весной число россиян, работающих вне офисов, увеличилось почти в пять раз.

По мнению Михаила Мишустина, многие граждане РФ продолжат работать в удаленном режиме даже после победы над эпидемией COVID-19. Премьер отметил, что пандемия существенно повлияла на образ жизни сотен миллионов граждан, а также частных компаний и государственных учреждений.

Мишустин добавил, что самоизоляция сделала людей крайне зависимыми от цифрового мира.