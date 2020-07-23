Общежитие воронежского вуза закрыли на карантин из-за коронавируса
23 июля 2020, 14:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: vestivrn.ru
В Воронеже на карантин по коронавирусу закрыли одно из общежитий Воронежского опорного вуза (ВГТУ). Причиной такого решения стало заболевание коронавирусом иностранного студента.
На входе в каждое общежитие ВГТУ у всех измеряют температуру, и у одного из студентов она оказалась повышенной. Молодого человека сразу же изолировали в специальном помещении до получения результатов теста. Он оказался положительным и студента госпитализировали, сообщили в ректорате вуза.
Общежитие находится на карантине, в нем сейчас находятся 60 человек, около 98% из них – иностранцы. Руководство вуза организовало подвоз еды студентам, а также запустило в работу столовую.
Ранее сообщалось, что в Воронеже коронавирусом заболели 40 сотрудников вагоноремонтного завода.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.