Общежитие воронежского вуза закрыли на карантин из-за коронавируса

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23 июля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vestivrn.ru

Воронеж. Фото: сайт администрации Воронежа

В Воронеже на карантин по коронавирусу закрыли одно из общежитий Воронежского опорного вуза (ВГТУ). Причиной такого решения стало заболевание коронавирусом иностранного студента.

На входе в каждое общежитие ВГТУ у всех измеряют температуру, и у одного из студентов она оказалась повышенной. Молодого человека сразу же изолировали в специальном помещении до получения результатов теста. Он оказался положительным и студента госпитализировали, сообщили в ректорате вуза.

Общежитие находится на карантине, в нем сейчас находятся 60 человек, около 98% из них – иностранцы. Руководство вуза организовало подвоз еды студентам, а также запустило в работу столовую.

Ранее сообщалось, что в Воронеже коронавирусом заболели 40 сотрудников вагоноремонтного завода.