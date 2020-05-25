В Воронеже коронавирусом заболели 40 сотрудников вагоноремонтного завода

Стало известно, сколько сотрудников Воронежского вагоноремонтного завода заболели коронавирусом. По данным областного оперативного штаба, с начала мая здесь было выявлено 40 случаев заражения.
Лишь у 13 человек болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у остальных – бессимптомно. Тем не менее, предприятие продолжает работать, на нем проводится тотальная дезинфекция рабочих помещений, появились новые тепловизоры и электронные термометры.
У сотрудников, которых обязали носить маски, измеряют температуру по несколько раз в день. Кроме этого, завод приобрел 20 передвижных обеззараживающих установок.
Ранее сообщалось, что в Воронеже волонтер решила подзаработать и продала продуктовые наборы для малоимущих.