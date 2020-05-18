В Воронеже волонтер решила подзаработать и продала продуктовые наборы для малоимущих

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18 мая 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Овощи. Фото: pixabay.com

Волонтер из Воронежа решила подзаработать и занялась продажей продуктов из бесплатных наборов, выделенных для поддержки малообеспеченных семей в период пандемии коронавируса.

Отмечается, что в городской группе в соцсети предприимчивая девушка разместила объявление о продаже продуктов «по очень низким ценам». Будучи волонтером, она собиралась таким образом закрыть практику в вузе. Однако надолго энтузиазма не хватило. В роли волонтера студентка пробыла ровно два дня.

«В итоге она привезла продукты и в четверг вечером извинилась публично. Она продавала продукты отдельно из этого продуктового набора. Она вернула два набора, пять присвоила себе», - рассказали в волонтерском центре.