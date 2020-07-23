В Петербурге в махинациях с аварийным жильем не оказалось виновных чиновников

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23 июля 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Расселение аварийного жилья в Петербурге может быть организовано в тесной связке чиновников с «черными риелторами». «Новая газета» и телеграм-канал Just the Judge узнали о способах хищения государственной собственности и рассказали, как на этом теневом рынке работает коррупционная схема.

По данным администрации Санкт-Петербурга, в городской очереди нуждающихся в жилье находится порядка 150 000 человек. Среди тех, кого государство должно обеспечить квартирами в первую очередь – люди, проживающие в аварийных домах. Таких граждан по закону обязаны расселять очень быстро. При этом никаких инструментов для открытой и доступной проверки состояния очереди не существует. Ежегодно город раздает очередникам и имеющим право на обеспечение жильем вне очереди несколько сотен квартир. Изрядная доля этого жилья уходит налево.

«Барак - золотая жила. Несложные манипуляции с регистрационными документами позволили украсть у города Санкт-Петербурга 12 благоустроенных квартир в новых домах. Всего мы нашли не менее пятидесяти похищенных квартир. Только в одном районе Санкт-Петербурга. И это без доступа к служебным реестрам и других возможностей официальных служб», - заявили авторы расследования.

По их словам, коррупционная схема может работать только при участии чиновников Жилкома:

1. Найти и подобрать аварийный барак на подведомственной территории.

2. Согласовать расселение аварийного жилья в Жилищном комитете.

3. Подобрать людей (или просто их паспортные данные), которые будут в последующем зарегистрированы в этом бараке. Человек может быть из любого региона России, главное требование - чтобы он до участия в схеме не участвовал в приватизации, иначе не получится оформить предоставленное по договору социального найма жилье в собственность.

4. Подделав документы о вселении, совместно с сотрудниками Жилищного агентства и паспортного стола нужно незаконно зарегистрировать в выбранном бараке всех подобранных номиналов.

5. Получить на имя номиналов квартиры. Их дает Жилищный комитет.

6. Организовать несколько перепродаж похищенных квартир как между этими же номиналами, так и между участниками преступной группы для получения статуса «добросовестного приобретателя».

7. Реализовать похищенные квартиры третьим лицам.

В развалившемся бараке на улице Красных командиров, 34, в Зеленогорске было зарегистрировано всего несколько старожилов: три семьи по два–четыре человека. Чтобы расселить этот барак, городу было нужно максимум 4 квартиры на 4 семьи.

«Насколько можно судить по отголоскам уголовного дела, после утверждения правительством города плана расселения (на 3 квартиры) некий риелтор Раиса Селиверстова в связке с «неустановленными лицами из числа сотрудников администрации Курортного района» договаривается с одним из подлежащих расселению собственником жилья Эдуардом Ш-вым о покупке (видимо, фиктивной) у него подлежащей расселению аварийной квартиры.

Ш-в соглашается и в сентябре «продает» свою квартиру «номиналу» - некоему Михаилу О-ву.

О-в регистрирует на своей новой жилплощади целую армию «номиналов», подобранную во всех уголках страны.

Важно, что в графах регистрационных документов, в которых указываются семейные отношения (муж, жена, мать, отец и пр.), у всех этих «новоселов» было указано «не определены».

То есть полтора десятка мужчин и женщин, якобы проживающих в одной квартире на 40 квадратных метрах жилой площади, семейными узами не связаны - следовательно, каждый из них претендует на отдельное жилье», - рассказали авторы расследования.

По их информации, новые квартиры или комнаты получили все: «Даже Ш-в, который и вовсе «продал» квартиру в бараке и не должен был иметь никаких прав по всем законам, получил новое жилье площадью 70 квадратных метров».

По сведениям журналистов, одной из первых прописавшихся в барак, а затем получившей новенькую квартиру, оказалась начальник отдела вселения и регистрационного учета ГУ «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга» и член жилищной комиссии администрации Курортного района Татьяна Арюлина.

Авторы расследования сообщают, что в 2020 году расследование уголовного дела приостановлено, никто из должностных лиц к уголовной ответственности не привлечен, обвинения не предъявлены. Единственным «козлом отпущения» по делу следствие назначило риелтора Раису Селиверстову. Сообщников из числа должностных лиц жилищного отдела и администрации, а также из числа сотрудников Жилищного комитета, не выявлено.