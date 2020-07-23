Академик РАН научил, как нужно правильно питаться

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23 июля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ужин. Фото: pixabay.com

Академик РАН Виктор Тутельян рассказал о правильном режиме питания для тех, кто хочет сберечь здоровье. По словам эксперта, есть лучше всего пять раз в день небольшими порциями, но не все люди могут себе это позволить.

Тутельян заявил, что есть можно и три раза в день, главное – не переедать и не ужинать перед сном. «Конечно, лучше пять раз, питаться понемногу, но, если условий нет, три раза, но пытаться в семь часов вечера последний прием пищи, чтобы до сна было часа три, чтобы не был перегружен желудок», - объяснил специалист.

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