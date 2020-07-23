Диетолог рассказала о пользе жвачки для похудения

23 июля 2020, 10:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: АГН "Москва"
Врач-диетолог Антонина Стародубова заявила, что жевательная резинка может не только улучшить гигиену полости рта, но и помочь желающим похудеть.
«Есть данные, иллюстрирующие эффект жевания жевательной резинки на снижение массы тела… У некоторых людей отмечается снижение аппетита при регулярном жевании, снижение частоты перекусов, как за счет занятого рта, так и за счет изменения вкусового восприятия», - рассказала специалист.
Стародубова отметила, что жевание стабилизирует эмоциональное состояние. При этом злоупотреблять не стоит – лучше выбирать жвачку без сахара, жевать ее не более 10-20 минут подряд и не более 30 минут в день.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.