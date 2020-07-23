Диетолог рассказала о пользе жвачки для похудения

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23 июля 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Жвачка. Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Антонина Стародубова заявила, что жевательная резинка может не только улучшить гигиену полости рта, но и помочь желающим похудеть.

«Есть данные, иллюстрирующие эффект жевания жевательной резинки на снижение массы тела… У некоторых людей отмечается снижение аппетита при регулярном жевании, снижение частоты перекусов, как за счет занятого рта, так и за счет изменения вкусового восприятия», - рассказала специалист.

Стародубова отметила, что жевание стабилизирует эмоциональное состояние. При этом злоупотреблять не стоит – лучше выбирать жвачку без сахара, жевать ее не более 10-20 минут подряд и не более 30 минут в день.