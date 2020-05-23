Диетолог рассказал, чем может быть опасно переедание абрикосами

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23 мая 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

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Главный внештатный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила, что для укрепления иммунитета в день необходимо съедать не более 250-300 граммов абрикосов. Она подчеркнула, что переедание может привести к проблемам с желудком или аллергии.

Также врач предостерегла россиян от употребления ядер абрикосовых косточек. В них содержится вещество амигдалин, которое может привести к серьезному отравлению. Известны случаи летального исхода, отметила она.

Несмотря на это, плоды абрикоса содержат большое количество полезных веществ: витамин А, бета-каротин, витамины C, B, B1, E и минеральные вещества. Всё это помогает организму бороться с инфекциями.