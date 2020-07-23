Бастрыкин не сомневается в причастности Фургала к преступлениям

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Александр Бастрыкин. Фото: сайт СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает очевидным, что решения о совершении вменяемых преступлений принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов.

Глава следкома отметил, что подобные преступления расследуются достаточно долго, а расследованию предшествует серьезная оперативная, следственная и аналитическая работа. Он также отметил, что не будет раскрывать все подробности дела, учитывая тайну следствия.

Тем не менее, уже сейчас можно говорить о том, что следователи и оперативные сотрудники собрали весомые доказательства причастности экс-губернатора Хабаровского края к вменяемым ему преступлениям.