Найдены доказательства того, что Фургал ушел от уголовного преследования после убийства

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21 июля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: сайт Следкома РФ

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что обвиняемый в покушении и организации убийств в 2004-2005 гг. бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в тот период ушел от уголовного преследования после убийства предпринимателя Евгения Зори.

«Следствию стало известно, что после убийства предпринимателя Евгения Зори в качестве подозреваемых задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя», - пояснила она.

Петренко отметила, что через двое суток оба предпринимателя были отпущены, а уголовное преследование было прекращено ввиду отсутствия достаточных доказательств.

«… на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции. Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности», - рассказала она, добавив, что экс-губернатор мог оказывать давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия.

Кроме того, не были внесены в официальные базы учета данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова, а при составлении одного из протоколов допроса в написании фамилии экс-губернатора была допущена ошибка.