Вдова убитого предпринимателя отреагировала на ситуацию вокруг Фургала

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20 июля 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: задержание Сергея Фургала, sledcom.ru/youtube.com/globallookpress.com/

Лариса Зоря, вдова предпринимателя Евгения Зори, прокомментировала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Отмечается, что ее супруг был убит в октябре 2004 года.

Лариса рассказала, что споры возникли из-за территории завода, ранее используемого Фургалом и купленного её мужем. По ее словам, поступало много угроз, были встречи – «стрелки». Она отметила, что позже начались суды, а перед заседанием Евгения убили.

«Я уверена, что Фургал недостоин быть губернатором Хабаровского края», - заключила она.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал волну несанкционированных митингов в поддержку обвиняемого в организации и покушении на убийства губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.