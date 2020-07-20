Вдова убитого предпринимателя отреагировала на ситуацию вокруг Фургала
20 июля 2020, 15:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Лариса Зоря, вдова предпринимателя Евгения Зори, прокомментировала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Отмечается, что ее супруг был убит в октябре 2004 года.
Лариса рассказала, что споры возникли из-за территории завода, ранее используемого Фургалом и купленного её мужем. По ее словам, поступало много угроз, были встречи – «стрелки». Она отметила, что позже начались суды, а перед заседанием Евгения убили.
«Я уверена, что Фургал недостоин быть губернатором Хабаровского края», - заключила она.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал волну несанкционированных митингов в поддержку обвиняемого в организации и покушении на убийства губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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