Святенко объяснила, чем обусловлено повышение возраста молодежи до 35 лет

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23 июля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Инна Святенко. Фото: сайт СФ РФ

В Госдуму внесен законопроект о молодежной политике, который, в частности, предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.

По словам председателя комитета Совета Федерации Инны Святенко, повышение возраста до 35 лет, которое предложено в законопроекте, обусловлено продолжительностью жизни населения и «более серьезным, ответственным отношением молодежи к жизни».

«Принятие федерального закона позволит расширить преференции для данной категории граждан», – считает сенатор.

Святенко также отметила, что сформировав единый подход к реализации молодежной политики на всей территории РФ, удастся открыть новые перспективы ее развития.