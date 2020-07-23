Святенко объяснила, чем обусловлено повышение возраста молодежи до 35 лет
23 июля 2020, 13:00[ «Аргументы Недели» ]
В Госдуму внесен законопроект о молодежной политике, который, в частности, предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.
По словам председателя комитета Совета Федерации Инны Святенко, повышение возраста до 35 лет, которое предложено в законопроекте, обусловлено продолжительностью жизни населения и «более серьезным, ответственным отношением молодежи к жизни».
«Принятие федерального закона позволит расширить преференции для данной категории граждан», – считает сенатор.
Святенко также отметила, что сформировав единый подход к реализации молодежной политики на всей территории РФ, удастся открыть новые перспективы ее развития.
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