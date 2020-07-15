В России планируют увеличить возраст молодежи

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15 июля 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Люди. Фото: pixabay.com

В Совфеде разработали ряд законопроектов, согласно одному из которых предлагается увеличить возраст молодежи с 30 до 35 лет. Об этом рассказал заместитель главы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев.

«Представленные проекты федеральных законов разработаны в развитие обновленной редакции Конституции Российской Федерации... Говоря о содержании предложенных на рассмотрение проектов, стоит обозначить - первое: на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика"», - объяснил Варфоломеев.

Сенатор добавил, что в законопроектах также определяются цели, основные направления и принципы осуществления молодежной политики в России. В них входят программы по поддержке молодых семей и молодежи.