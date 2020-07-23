Милонов рассказал о роли женщины в семье и праве государства вмешиваться в семейные конфликты
23 июля 2020, 11:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: News.ru
Российский депутат Виталий Милонов высказал свою позицию о том, имеет ли государство право вмешиваться в семейные конфликты. Также Милонов рассказал, какую роль женщина должна играть в семье.
Депутат уверен, что вопросы взаимоотношений в семье и прав женщин нужно разделять и рассматривать отдельно. Также он подчеркнул, что не нужно злоупотреблять темой домашнего насилия.
«Женщина в семье должна играть ту роль, о которой она с мужем договорилась… Вмешиваться в дела семьи с универсальным рецептом невозможно, недопустимо. Но что касается вопросов насилия, то здесь как раз не надо спекулировать на этой теме», - заявил парламентарий.
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