Милонов рассказал о роли женщины в семье и праве государства вмешиваться в семейные конфликты

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23 июля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News.ru

Виталий Милонов. Фото: соцсети

Российский депутат Виталий Милонов высказал свою позицию о том, имеет ли государство право вмешиваться в семейные конфликты. Также Милонов рассказал, какую роль женщина должна играть в семье.

Депутат уверен, что вопросы взаимоотношений в семье и прав женщин нужно разделять и рассматривать отдельно. Также он подчеркнул, что не нужно злоупотреблять темой домашнего насилия.

«Женщина в семье должна играть ту роль, о которой она с мужем договорилась… Вмешиваться в дела семьи с универсальным рецептом невозможно, недопустимо. Но что касается вопросов насилия, то здесь как раз не надо спекулировать на этой теме», - заявил парламентарий.