Госдума приняла законы о «регуляторной гильотине»

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23 июля 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Голосование. Фото: сайт ГД РФ

Третье, окончательное чтение прошли законы о «регуляторной гильотине» – реформе контрольно-надзорной деятельности.

Законы «Об обязательных требованиях в РФ» и «О госконтроле и муниципальном контроле в РФ» были инициированы правительством.

Штрафовать за нарушение требований, установленных такими актами, еще до их официальной отмены будет запрещено. Вместе с тем правительство будет вправе определить перечень нормативных актов, на которые данный запрет не распространится. Регионам и муниципалитетам дается отсрочка, чтобы отменить ранее принятые акты. Но они уже не будут являться основанием для привлечения к административной ответственности, говорится в пояснительной записке.

«Регуляторная гильотина» не распространится на требования, составляющие гостайну, отношения в сфере обороны и гособоронзаказа, государственной, атомной и ядерной безопасности, налогов и сборов, а также требований ЦБ.

Одновременно предложено разграничить полномочия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления в сфере государственного и муниципального контроля.

Ранее в Госдуме прошел первое чтение законопроект об удаленной работе.