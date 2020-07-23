Глава Гидрометцентра предупредил жителей России о «невероятной» погодной аномалии
23 июля 2020, 09:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра, предупредил жителей Российской Федерации о «невероятной» погодной аномалии. По данному вопросу метеоролог высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.
Как отметил Вильфанд, ставший собеседником РИА Новости, в России еще в течение недели продлится нетипичная ситуация, когда на юге страны температура воздуха ниже, чем на севере. Например, в северной части Якутии в настоящий момент норма превышена на 12-16 градусов. Специалист назвал такое положение дел «невероятным».
Ранее Роман Вильфанд заявил о том, что текущее лето в Москве может войти в историю как самое дождливое.
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