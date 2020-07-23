Володин назвал партийную систему в России устоявшейся

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23 июля 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдумы РФ

Партийная система в России устоявшаяся, показала свою эффективность на протяжении нескольких десятилетий. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы отметил, что партии, присутствующие в парламенте, избираются на региональном уровне, следовательно, избиратели поддерживают эти партии.

«Должна быть конкуренция, должна быть многопартийность. Но если избиратель делает выбор в пользу какой-то из партий, и она получает большинство, это нужно приветствовать», – считает Володин.

Спикер ГД также заявил, что все коалиции, как правило, несут с собой проблемы.

«Коалиции разрушаются, они нежизнеспособны, и мы с вами это тоже проходили. Наша партийная система в ситуации вызовов показала свою эффективность. И если мы признаем, что эффективно работает система, состоящая из четырех партий, не нужно это перечеркивать, тем более опять взирать за океан или смотреть в прошлое», – сказал Володин.