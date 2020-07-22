Володин раскритиковал метод расчета средней заработной платы врачей и учителей
22 июля 2020, 14:30[ «Аргументы Недели» ]
Из-за разной бюджетной обеспеченности регионов разнится и уровень заработных плат у врачей и учителей. Об этом спикер ГД Вячеслав Володин заявил в ходе отчета правительства, который проходит в Госдуме.
Он отметил, что средняя зарплата в регионах не просто разная, она отличается в разы, а если говорить о средней зарплате в сорок тысяч рублей, то «ее нет».
«Средняя зарплата в большинстве регионов составляет порядка 28 тысяч. Если учитель начинающий, он может получать и 18 тысяч. По этой причине, когда звучит цифра «сорок тысяч», нам сразу наши избиратели говорят, где вы нашли такую заработную плату», – добавил он.
Председатель ГД призвал этот вопрос учесть в своей работе профильным министерствам.
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