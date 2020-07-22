Госдума до января заслушает всех ключевых министров правительства РФ

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22 июля 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Здание Госдумы. Фото: сайт Госдумы РФ

С таким предложением выступил во время отчета о работе кабмина председатель ГД Вячеслав Володин

«После августа начнутся пленарные заседания. В этой связи есть предложение, чтобы мы всех ключевых министров правительства постарались заслушать до января по всем вопросам, которые сегодня не прозвучат. Мы тогда подготовимся и отдельно заслушаем в Думе тех, кто сегодня молчаливо находится в ложах», – заявил Володин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал это предложение и заявил, что «министры будут рады выступить перед депутатами».

В эти минуты Мишустин отчитывается перед парламентом о работе правительства.