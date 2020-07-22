Госдума до января заслушает всех ключевых министров правительства РФ
22 июля 2020, 12:30[ «Аргументы Недели» ]
С таким предложением выступил во время отчета о работе кабмина председатель ГД Вячеслав Володин
«После августа начнутся пленарные заседания. В этой связи есть предложение, чтобы мы всех ключевых министров правительства постарались заслушать до января по всем вопросам, которые сегодня не прозвучат. Мы тогда подготовимся и отдельно заслушаем в Думе тех, кто сегодня молчаливо находится в ложах», – заявил Володин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал это предложение и заявил, что «министры будут рады выступить перед депутатами».
В эти минуты Мишустин отчитывается перед парламентом о работе правительства.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.