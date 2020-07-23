Засуха может оставить без урожая как минимум пять российских регионов

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На полях Челябинской области. Фото: сайт правительства ЧО

Ученые Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов трех федеральных округов страны.

Причина такого прогноза – засуха и суховеи. Природный катаклизм коснется территорий Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей, а также Алтайского края.

Сильная жара скажется и на урожае в регионах-житницах. В ведомстве отмечают, что засуха может привести к снижению урожая сельскохозяйственных культур в ряде районов Ростовской и Волгоградской областей, а также Калмыкии. Кроме этого, пострадать могут северо-восточные районы Краснодарского края.