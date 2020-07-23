Специалисты МЧС рассказали, как узнать, что человек тонет
23 июля 2020, 08:31[ «Аргументы Недели» ]
В МЧС рассказали, как определить, что человек тонет. Эксперты отметили, что в таком случае для спасения человека остаются считанные минуты. В ведомстве добавили, что зачастую сложно понять, что человек тонет, поскольку в этот момент он не размахивает руками и не кричит.
«Если вы заметили, что человек молча погружается под воду, то надо поспешить к нему - у вас есть всего пара минут на спасение», - сказали в МЧС. Тонущий человек в большинстве случаев держится в воде вертикально, вытянув руки вверх в попытке удержаться на плаву, но при этом не шевеля ногами. При этом человек будет регулярно то погружаться под воду с головой, то выныривать, голова в таком случае будет откинута назад, рот открыт.
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