В Новороссийске в открытое море унесло двух подростков на матрасе

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20 июля 2020, 22:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod-novoross.ru

Купание на матрасе. Фото: pixabay.com

На одном из пляжей Новороссийска произошло ЧП –в море на матрасе унесло двух подростков.

Они вместе с родителями купались за территорией официального пляжа. В какой-то момент матрас понесло в открытое море.

По словам начальника отдела безопасности на водных объектах регионального управления по делам ГО и ЧС Владимира Аверьянова, как ни старались мальчики вернуться на берег, у них ничего не выходило.

«Если бы спасатель пляжа не заметил их в бинокль в море, то все могло бы закончиться трагично», – отметил Аверьянов.

На помощь подросткам отправились спасатели на гидроцикле, также навстречу к ним шел катер, капитан которого тоже заметил унесенных в море. Спасатели подплыли раньше и доставили ребят на берег.