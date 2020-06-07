На берегу Черного моря в Новороссийске обнаружены несколько тел мертвых дельфинов

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7 июня 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

дельфин, фото: pixabay.com

В Новороссийске горожане обнаружили мертвых дельфинов на побережье Черного моря. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Тела морских животных лежали на гальке в районе серпантина между Шесхарисом и Кабардинкой. По словам очевидцев, всего обнаружено шесть мертвых дельфинов.

Некоторые полуразложившиеся тела лежали на раскаленной от солнца гальке. Другие плавали в море. Причина гибели дельфинов пока неизвестна, сообщает «Наша газета. Новороссийск».

Ранее 5 июня в сочинском центре спасения дельфинов «Дельфа» рассказали о росте числа смертей дельфинов в Черном море, сообщает портал Юга.ру. По данным центра, в мае на черноморском побережье Краснодарского края зафиксировали смерть 133 дельфинов — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.