Жириновский считает, что Госдуме нужно новое здание

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23 июля 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал построить новое здание для Госдумы, поскольку комплекс на Охотном Ряду находится в плохом состоянии.

По словам Жириновского, нужно построить «нормальное здание, чтобы депутат сидел, и в двух метрах вокруг ничего не было». По его мнению, такое здание можно будет построить за полтора года.

Он отметил, что фундамент нынешнего здания уже превратился в песок, а некоторые депутаты делят кабинеты со своими помощниками.

Решить этот вопрос парламентарий предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину, отметив, что он «один из лучших председателей Госдумы», и ему нужно «помочь обратиться к президенту».

Ранее сообщалось, что ремонт здания Госдумы отложен, предусмотренные на это 700 млн рублей перенаправят на другие цели.