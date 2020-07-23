В районе Колымы зарегистрировали новую вспышку коронавируса

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23 июля 2020, 07:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kolyma.ru

Лаборатория. Фото: pixabay.com

В вахтовом поселке в Магаданской области коронавирус диагностирован у семи сотрудников, еще у семерых имеются клинические проявления болезни.

По словам первого замминистра здравоохранения региона Елены Кузьменко, контактных лиц более двухсот человек. Местные врачи решили пойти по сценарию назначения химиопрофилактики всем контактным.

«Может быть, это покажется кому-то непопулярным, но с учетом того, что там нет дорог, автомобильный транспорт туда не ходит, только вертолет. Поэтому решением оперштаба и Минздрава совместно с Роспортебнадзором было принято именно такое», – отметила она, добавив, что все заболевшие вывозятся из поселка.