Московский таксист довез мать с дочерью до больницы бесплатно

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22 июля 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: такси, pixels.com

В Москве таксист отказался брать деньги с мамы и ее дочери-инвалида за поездку до больницы. Отмечается, что семья не смогла найти автоволонтера, а коляска помещалась не в любую машину.

Сотрудник столичной службы такси без проблем доставил семью по необходимому адресу. Сумма поездки составила 1,5 тысячи рублей.

Девочка Полина прибыла из Тобольска для операции на позвоночник, у девочки спинально-мышечная атрофия. Кроме того, уже известно, что все прошло успешно, она уже может сидеть без пластикового корсета в кресле и гулять во дворе больницы, пишет Телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что в Тверской области врачам удалось спасти пациентку со стопроцентным поражением легких.