За съемку в кинотеатрах предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей
22 июля 2020, 19:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Минкультуры РФ внесло в правительство проект федерального закона, в котором предлагается ввести запрет на съемку фрагментов фильма в кинотеатрах. За нарушение будет грозить штраф до 100 тысяч рублей.
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова уточнила, что проект закона был внесен в правительство в начале текущего месяца.
В ведомстве подчеркивают, что речь идет не просто о запрете на осуществление любой съемки в кинотеатрах, о котором предупреждают перед началом каждого фильма. Уточняется, что граждане должны понимать – даже игры с телефонами в зале могут закончиться штрафом до 100 тысяч рублей.
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