Дерипаска предлагает остановить расширение Москвы

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22 июля 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Олег Дерипаска, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российский миллиардер Олег Дерипаска призывает остановить расширение Москвы. По его словам, введение карантинных мер в связи с распространением коронавируса в столице показало недостатки этого процесса.

«… я считаю, важный результат этого первого этапа в том, что стало понятно: нужно как-то остановиться с расширением Москвы. Во-первых, как только возник карантин, Москва и все управление страны фактически оказалось заблокированы и отрезаны. Уже ясно, что нужно создавать какой-то резервный пункт управления», - пояснил он в интервью «Бизнес FM».

Дерипаска отметил, что концентрация ресурсов в Москве на сегодняшний день «запредельная».