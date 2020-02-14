Дерипаска вспомнил, что Путин ему даже

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14 февраля 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Олег Дерипаска, Instagram

Российский миллиардер Олег Дерипаска шуткой отреагировал на обвинения Минфина Соединенных Штатов в том, что он в 2016 году отмывал деньги в интересах президента РФ Владимира Путина.

Бизнесмен назвал обвинения в его адрес «голословными» и пояснил, что санкции, веденные против него в США, несут исключительно политический характер. По его словам, это все «болтовня и слухи». Позже в своем Телеграм-канале он вспомнил историю про ручку, которую ему предложил российский лидер для подписания договора в 2009 году, но потом попросил вернуть.

«Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил», - отметил миллиардер.

Ранее американские СМИ опубликовали письмо Управления по контролю над иностранными активами, в котором говорится, что Олег Дерипаска «владел имуществом и отмывал средства президента России Владимира Путина». Исходя из этого, Минфин США не будет отменять санкции в отношении миллиардера. Данная информация также была направлена его адвокатам.