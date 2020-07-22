В центре Москвы восстановлено движение, перекрытое ранее из-за подозрительного предмета

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22 июля 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

улица Ильинка, Anton Belitsky/Global Look Press

Вечером в среду, 22 июля, стало известно, что движение транспорта в районе улицы Ильинка в центре Москвы, которое ранее было перекрыто из-за обнаружения подозрительного предмета, восстановлено.

Согласно последней информации, у дома номер 12/2 на Ильинке была найдена бесхозная сумка. Место обнаружения объекта было оцеплено, на место прибыли кинологи. Впоследствии специалисты силовых структур обезвредили предмет при помощи водяной пушки, а его остатки были направлены на исследование.

К настоящему моменту движение восстановлено. Производится уборка пешеходной зоны на месте инцидента.