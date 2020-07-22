В центре Москвы движение транспорта перекрыто из-за подозрительного предмета

В среду, 22 июля, движение по улице Ильинка в центре Москвы было перекрыто. Согласно последней информации, подобные меры были приняты из-за обнаруженного в столице подозрительного предмета.
Согласно данным департамента транспорта подозрительный объект был найден ранее сегодня в районе дома под номером 12 на улице Ильинка. Движение транспортных средств временно перекрыто от Большого Черкасского переулка до Новой площади в столице.
Пока не сообщается, о каком именно предмете идет речь. Выясняется, является ли обнаруженный объект опасным для граждан.
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