Эксперт: В России сохраняется высокий риск инфицирования

Коронавирусная инфекция разъехалась по всей стране, причем, началось это после майских праздников.
Так считает профессор Высшей школы управления здравоохранением университета им. Сеченова Артем Гиль. По его словам, ежегодно на майские происходит массовый отток из Москвы тех, кто приезжает в столицу на заработки. Тоже самое произошло и в этом году.
«Сегодня мы действительно видим несколько локальных эпицентров, в основном это север России, что, кстати, подтверждает гипотезу сезонности Covid-19», – говорит эксперт.
Если смотреть на статистику, то ситуация напоминает плато с медленной тенденцией роста. Кроме того, даже около 6,5 тысяч заболевших по стране в день – это очень много.
«У нас сохраняется риск инфицирования, причем, довольно высокий», – считает Гиль.
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