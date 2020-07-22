В оперштабе озвучили статистику по коронавирусу за последние сутки
22 июля 2020, 10:40[ «Аргументы Недели» ]
В России за последние сутки количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло на 5862 человека и составило 789 190 человек, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5862 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1516 (25,9%) без клинических проявлений», - сказано в сообщении.
При этом число умерших за 24 часа увеличилось на 165 человек, всего случаев летального исхода в стране 12 745, добавили в оперштабе.
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