Вирусолог рассказал, как быстро будет организован массовый выпуск отечественной вакцины от COVID-19

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22 июля 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Вирусолог Павел Волчков предположил, когда в России начнется массовое производство вакцины от коронавируса. Ранее стало известно, что клинические испытания российской вакцины успешно завершены.

«Чтобы организовать производство вакцины по всем стандартам, необходим минимум год. Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев», - считает Волчков.

Он предупредил, что для массового выпуска нового препарата может понадобиться создание новой инфраструктуры, что создаст определенные сложности. Также специалист добавил, что пока не называется фармакомпания, которая будет заниматься выпуском вакцины.