Известный предприниматель рассказал, как вывести бизнес из кризиса

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22 июля 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: pixabay.com

Известный российский бизнесмен Чермен Дзотов поделился с предпринимателями советами о том, как перестроить проекты под новые реалии, возникшие из-за пандемии коронавируса.

Дзотов отметил, что сейчас бизнес активно уходит в Интернет и на удаленную работу, причем началась эта тенденция еще в 2019 году. «Поэтому материально никаких потерь мы не понесли. Ничего не изменилось: как набирали людей, так и продолжаем набирать, а зарабатывать стали больше», - подчеркнул бизнесмен. Он рекомендовал в первую очередь заняться «упаковкой» интернет-проектов: создать красивый и удобный сайт, завести соцсети, активно заниматься продвижением в онлайне.

Также бизнесмен посоветовал не забывать, что руководитель должен стать лицом своего бизнеса, активно общаться с аудиторией и выстраивать стратегию развития бренда. Дзотов высказал мнение, что не нужно только расхваливать свои проекты, можно говорить и про их недостатки – это вызывает больше доверия у потенциальных клиентов, передает ФБА «Экономика сегодня».