Стало известно, какой российский миллиардер сильнее всех разбогател за время пандемии
16 июля 2020, 16:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: Forbes
Пандемия коронавирусной инфекцией для многих стала финансовым испытанием, однако некоторые сумели значительно увеличить сваи капиталы в период эпидемии.
Лучше всех заработать в время вспышки коронавируса удалось российскому миллиардеру Сулейману Керимову. После окончания первой волны COVID-19 его состояние оценивается в 18,8 миллиарда долларов, что вдвое больше, чем было в начале весны. На три месяца карантина Керимов разбогател на 8,8 миллиардов долларов и в результате занял седьмую строчку в списке самых богатых россиян. Отмечается, что резкий рост доходов миллиардера вызван повышением котировок акций золотодобывающей компании «Полюс», в которой семья Керимова владеет более чем ¾ акций.
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