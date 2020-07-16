Минтруд РФ определил размер прожиточного минимума

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16 июля 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: pixabay.com

Министерство труда и соцзащиты России установило размер прожиточного минимума за первый квартал 2020 года.

Соответствующий приказ Минтруда опубликован на портале правовой информации.

На душу населения прожиточный минимум установлен в размере 10843 рубля, для трудоспособного населения - 11731 рубль, пенсионеров - 8944 рублей, детей - 10721 рубль. По сравнению с IV кварталом 2019 года его рост составил в среднем 2,2%, при этом заметнее всего он увеличился на детей - на 3,2%.

В каждом регионе устанавливается свой прожиточный минимум, в соответствии с климатическими, экологическими условиями и уровнем цен. Прожиточный минимум определяется ежеквартально на основании статистических данных о потребительской корзине.